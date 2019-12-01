Aseguran tucaneta esmeralda y chara verde durante cateo por posible maltrato animal en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 11:07:53

Huetamo, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Dos ejemplares de fauna silvestre, identificados como una tucaneta esmeralda y una chara verde, fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia El Cahuaro.

La diligencia se llevó a cabo en una propiedad ubicada sobre la calle Porvenir, luego de que las autoridades recibieran indicios sobre la posible presencia de un ave silvestre con características similares a las de un tucán.

Al ingresar al domicilio, el personal de la Fiscalía localizó las dos aves en el área del patio, por lo que procedió a asegurarlas para su resguardo y atención conforme a los protocolos correspondientes.

La FGE informó que continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se encontraban los ejemplares y determinar si existe alguna responsabilidad por posibles actos de maltrato animal.