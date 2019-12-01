Cuitzeo, Michoacán, tierra de miedo: hombres armados irrumpen en una casa para llevarse a un adolescente y lo balean frente a su abuela; Rosa Elia Milán sigue sin dar resultados

*El grupo disparó contra una vivienda, reventó las cerraduras e intentó sacar por la fuerza a un joven de 17 años en San Juan Benito Juárez. El episodio se suma a una larga cadena de violencia que ha golpeado al municipio durante los gobiernos de la alcaldesa petista, reelecta para el periodo 2024-2027.

Cuitzeo, Mich., a 15 de noviembre de 2026.— Ni siquiera dentro de su propia casa están a salvo los habitantes de Cuitzeo. Un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en una vivienda de la comunidad de San Juan Benito Juárez, disparó contra el inmueble y trató de llevarse por la fuerza a un adolescente de 17 años. Los agresores reventaron las cerraduras, dejaron casquillos en el patio y dentro de la casa y escaparon sin que se reportaran detenciones.

El nuevo episodio exhibe, una vez más, la vulnerabilidad de la población de un municipio gobernado por Rosa Elia Milán Pintor, quien fue reelecta para el periodo 2024-2027 y que, pese a los años que lleva al frente de la administración, todavía tiene pendiente responder una pregunta elemental: ¿qué resultados concretos ha conseguido su gobierno para devolverle la tranquilidad a Cuitzeo?

Los hechos se registraron alrededor del mediodía del sábado 14 de noviembre se recibió una alerta sobre varios hombres que disparaban contra una vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo, en San Juan Benito Juárez. Cuando los policías llegaron, los moradores explicaron que los sujetos habían ingresado por la fuerza y pretendían sacar a un joven de 17 años que se encontraba en el domicilio de su abuela materna.

Los atacantes no consiguieron llevárselo. Durante la huida, el adolescente sufrió una lesión de bala en el pie izquierdo y se solicitó apoyo de Protección Civil para su valoración. Los responsables escaparon en una camioneta Honda gris. En el inmueble quedaron daños en las cerraduras y casquillos percutidos de distintos calibres, tanto en el patio como en el interior.

La corporación acordonó el lugar y notificó a las autoridades competentes.

Un gobierno bajo fuego

Lo ocurrido no es un episodio aislado. San Juan Benito Juárez ya había aparecido en reportes de violencia: en diciembre de 2023 un taxi fue quemado y a su lado fue hallado un mensaje dirigido a las autoridades, donde se exigía suspender festividades. Ahora, hombres armados entraron a una vivienda y trataron de llevarse a un menor de edad.

Y el problema no termina ahí. Cuitzeo arrastra una sucesión de hechos que han puesto en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de seguridad. En julio de 2025, la propia Rosa Elia Milán fue víctima de un atentado cuando salía de un restaurante junto al lago; ella y sus escoltas resultaron heridos. Meses después, tres hombres fueron detenidos y vinculados a proceso por su probable participación en el ataque.

En enero de 2026, el hallazgo de cuatro cuerpos desmembrados dentro de costales, en las inmediaciones de Texticuitzeo y sobre la carretera Morelia-Salamanca, volvió a colocar al municipio en el mapa de la violencia extrema. La Fiscalía también aseguró casquillos y artefactos incendiarios, además de daños por fuego en establecimientos comerciales.

A ese escenario se suma el problema de las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República reportó intervenciones por perforaciones ilegales en instalaciones de Pemex dentro del municipio.

Las cifras de incidencia delictiva también han registrado homicidios, extorsiones, secuestros, robos de vehículos y narcomenudeo. No se trata de delitos que puedan resolverse desde el discurso ni de problemas que desaparezcan con anunciar operativos o presumir reuniones de coordinación.

Rosa Elia Milán debe explicaciones

A finales de octubre, el director de Seguridad Pública municipal, Daniel Garfias, anunció que el municipio estaba próximo a inaugurar un centro de monitoreo C2, con más de 20 cámaras, y destacó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. También habló de un saldo blanco durante las fiestas patrias y patronales.

Pero mientras el Ayuntamiento presume infraestructura y resultados en celebraciones, los hechos violentos siguen apareciendo en las comunidades. El ataque del sábado obliga a preguntar si existe una estrategia capaz de anticipar y contener agresiones de este tipo, si la Policía Municipal tiene suficiente personal y capacidad operativa y qué mecanismos de protección existen para las familias que viven en las localidades más vulnerables.

Rosa Elia Milán encabeza un gobierno que tiene obligaciones concretas en materia de prevención, seguridad pública, vigilancia, atención a las víctimas y coordinación con las corporaciones estatales y federales. La ciudadanía tiene derecho a exigirle cuentas por el desempeño de esas responsabilidades.

La alcaldesa ha gobernado Cuitzeo durante años y fue reelecta para continuar hasta 2027. Por eso ya no basta con anunciar cámaras, presumir coordinación institucional o presentar balances administrativos: debe explicar qué ha cambiado realmente en las calles, qué capacidad tiene su policía y qué resultados puede mostrar frente a una violencia que ha alcanzado viviendas, comercios y hasta a la propia presidenta municipal.

En Cuitzeo, la pregunta ya no es cuántas cámaras se van a instalar. Es cuánto tiempo más tendrán que vivir sus habitantes con el temor de que hombres armados puedan irrumpir en sus casas, disparar y tratar de llevarse a sus hijos sin que exista una respuesta capaz de impedirlo.