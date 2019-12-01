Se forma embudo nuboso en comunidad de Maravatío, Michoacán; no se reportan afectaciones

Se forma embudo nuboso en comunidad de Maravatío, Michoacán; no se reportan afectaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 22:01:49
Maravatío, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Mediante redes sociales, se dio a conocer que se formó un embudo nuboso en la comunidad de San Miguel Curahuango, en el municipio de Maravatío.

A través de un video, fue que se captó el fenómeno que se registró la tarde de este miércoles, acompañado de una fuerte lluvia en la zona.

Un automovilista que iba pasando, logró grabar el momento y compartirlo.

Aunque el fenómeno natural tocó tierra, no se reportaron afectaciones para los habitantes de la localidad, quienes se mostraron asombrados ante el hecho.

De acuerdo a información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un embudo de aire frío es una "nube de embudo o, excepcionalmente, tornado pequeño y relativamente débil que puede originarse a partir de un chubasco o tormenta cuando el aire en altitud es inusualmente frío".

Noventa Grados
