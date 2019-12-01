Se enfrentan policías y delincuentes tras hallazgo de campamento clandestino en Ario, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 00:18:30
Ario, Mich., a 2 de octubre de 2025.– Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil y de la policía municipal en la zona serrana de Ario de Rosales desencadenó un enfrentamiento que, pese a la intensidad, terminó sin personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas en la zona conocida como Cerro Blanco, en inmediaciones de la brecha El Ortigal-El Moral, donde los agentes habían acudido tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de individuos armados internándose en la zona.

Durante la inspección en huertas cercanas, los uniformados localizaron un campamento clandestino con restos de comida, aparentemente utilizado como punto de reunión por un grupo delictivo. Fue en ese momento cuando los policías fueron agredidos a tiros, desatando una refriega que se prolongó por al menos 20 minutos.

A pesar de la intensidad del ataque, no se reportaron bajas de ninguno de los bandos. Tras repeler la agresión, los sujetos armados lograron huir internándose en la serranía.

Posteriormente, a la zona llegaron refuerzos de las corporaciones destacamentadas en Tacámbaro, Salvador Escalante y Pátzcuaro, quienes apoyaron en la búsqueda de los agresores y en el aseguramiento del área. Hasta el cierre de la información, no se ha confirmado la detención de ningún sospechoso.

Las autoridades mantienen desplegado un operativo en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables y desactivar posibles puntos de concentración de la delincuencia organizada en Ario de Rosales.

