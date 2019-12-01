Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:00:09
Zamora, Mich., a 1 de octubre de 2025.-  Un fuerte operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional terminó en un enfrentamiento armado en las inmediaciones de la colonia 1º de Mayo, donde fue desmantelado un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo.

De acuerdo con información preliminar, el choque a balazos dejó como saldo tres agresores abatidos y cuatro detenidos, quienes serían integrantes de una célula criminal que operaba en la zona.

En el lugar también fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército, lo que confirmó la peligrosidad de los sujetos y el nivel de violencia que mantenían en la región.

El operativo se desarrolló en un cerro de difícil acceso, donde las fuerzas de seguridad localizaron y desarticularon el campamento, considerado un punto estratégico de la célula delictiva.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y no se descartan más acciones en contra de la organización criminal a la que pertenecerían los detenidos.

