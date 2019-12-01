Tras derrumbe de escuela islámica en Indonesia permanecen 59 personas atrapadas, 5 personas fallecidas y decenas de desaparecidos

Java, Indonesia, a 1 de octubre de 2025.- Al menos 59 personas siguen bajo los escombros tras el colapso de una escuela islámica en la isla de Java, Indonesia, ocurrido el pasado lunes y que hasta ahora ha dejado cinco muertos, informaron este jueves autoridades de rescate. La Agencia nacional de Gestión de Desastres detalló que la cifra es cambiante, ya que algunos sobrevivientes aún no se han presentado ante las autoridades.

De acuerdo con el portavoz Abdul Muhari, el número de desaparecidos proviene de la lista de asistencia del internado y de reportes familiares. Un primer balance hablaba de 38 personas, cifra que ascendió a 91 el martes y que, tras las actualizaciones, se mantiene en 59.

El miércoles fueron rescatados cinco sobrevivientes y recuperados dos cuerpos de entre los escombros del edificio, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Surabaya, en Java Oriental. Padres de familia han solicitado acelerar las labores de búsqueda, pues el área más afectada corresponde a los dormitorios de los estudiantes.

Las autoridades locales abrieron una investigación sobre las causas del derrumbe. Los primeros peritajes señalan deficiencias estructurales y posibles incumplimientos en las normas de construcción como factores que habrían provocado el colapso del inmueble.