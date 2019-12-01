Hallan cuerpos de cinco hombres y una mujer en fosa clandestina de Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 21:36:04

Irapuato, Guanajuato, a 1 de octubre de 2025.- Los cuerpos de cinco hombres y una mujer fueron localizados la tarde de este miércoles en una fosa clandestina ubicada en la comunidad Molino de Santa Ana, en las inmediaciones de las calles 20 de Noviembre y Real.

El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, quienes acudieron al sitio tras recibir reportes anónimos que señalaban la presencia de restos humanos. Con apoyo de maquinaria pesada, los buscadores removieron la tierra y encontraron bolsas plásticas que contenían los cuerpos.

Karla Martínez, vocera del colectivo, explicó que este hallazgo representa un paso importante para que las víctimas puedan ser identificadas y entregadas a sus familias. “Esto permitirá que estas personas puedan regresar a sus hogares”, declaró.

La portavoz señaló además que dos de los cuerpos presentan tatuajes, lo que podría agilizar el proceso de identificación. Recordó también que el objetivo de los colectivos no es señalar culpables, sino localizar a los desaparecidos. “Nuestra labor es encontrarlos y que vuelvan a casa”, enfatizó.

En redes sociales, el colectivo compartió imágenes de los objetos recuperados en el lugar, entre ellos zapatos, gorras, identificaciones, tarjetas bancarias, celulares y carteras.

Tras el hallazgo, los restos fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado, que los trasladó al anfiteatro para realizar los estudios forenses correspondientes y avanzar en su identificación.