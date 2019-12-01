Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto

Apatzingán, Mich., a 1 de octubre de 2025.- La violencia en Tierra Caliente suma un nuevo ingrediente: extranjeros dispuestos a empuñar armas de alto poder al servicio del crimen organizado. En la última semana, autoridades de los tres niveles de gobierno capturaron en Apatzingán a tres venezolanos, dos de ellos armados y vinculados directamente con hechos de violencia, incluido un enfrentamiento contra fuerzas de seguridad.

El primer aseguramiento se dio en la comunidad de Cenobio Moreno, donde elementos de la Guardia Civil, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado interceptaron a un sujeto originario de Venezuela que no pudo acreditar su estancia legal en México. Se cree esta persona, como otras muchas colombianas y venezolanas que residen en la Tierra Caliente, sería miembro del crimen organizado.

Pero el hallazgo más alarmante se produjo en la localidad de Loma de los Hoyos. Ahí, dos venezolanos más fueron aprehendidos: uno de ellos cargaba un fusil de asalto calibre 7.62x39 milímetros, 150 cartuchos útiles y varios envoltorios con mariguana, mientras que el otro fue sometido tras repeler a balazos la presencia de los agentes de seguridad, mostrando abierta disposición a morir en el enfrentamiento. Ambos fueron capturados en un operativo posterior a una agresión armada contra la aguarda Nacional, que dejó un soldado muerto y dos heridos.

Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que ya investiga sus posibles vínculos con grupos criminales que operan en la región.

Estos hechos confirman la creciente participación de extranjeros en las filas de los cárteles michoacanos, en un escenario donde la violencia no distingue fronteras.