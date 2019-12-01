Adán Augusto López es captado viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 19:23:31
Ciudad de México, a 1 de octubre del 2025. - El senador Adán Augusto López, quien ha estado en el ojo del huracán los últimos meses, fue captado la tarde de este 1 de octubre viendo un partido de futbol mientras el secretario de hacienda, Edgar Amador Zamora, comparecía en el Senado de la República.

Amador Zamora aseguró que en materia fiscal el gobierno de Claudia Sheinbaum ha roto con "el paradigma de los gobiernos neoliberales", mientras el senador de Tabasco observaba el partido entre el Barcelona y el PSG. 

Durante la comparecencia de Amador Zamora, donde aseguró que en materia fiscal el gobierno de Claudia Sheinbaum ha roto con “el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país”, el senador tabasqueño fue captado en su escaño observando el partido de fútbol del Barcelona vs. PSG.

En las redes se comenta un distanciamiento entre la bancada morenista con el senador acusado de vínculos con el crimen organizado, como Rosa Icela Rodríguez, que solo se despide de mano del tabasqueño, mientras con otros senadores morenistas se despidió de abrazo y beso.

