Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán; hay 5 personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 17:22:47

Purépero, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.– Una avioneta se desplomó en el municipio de Purépero, debido a una supuesta falla mecánica, dejando el saldo de cinco personas heridas.

De acuerdo a la información, se trata de un vuelo privado, el cual había salido del aeropuerto de Guadalajara, con destino a Puebla.

En un momento determinado, perdió altura y terminó por desplomarse en la localidad de Villa de Mendoza, ocasionando que cuatro mujeres, así como piloto, resultaran lesionados.

Al lugar se trasladaron elementos de bomberos municipales, así como del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes se encargaron de trasladar a los heridos a diferentes nosocomios para su atención.