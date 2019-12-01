Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 18:06:37

Jacona, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- Un joven resultó gravemente lesionado al ser blanco de una agresión armada en las inmediaciones de la colonia Nueva España, de los presuntos agresores no hay pistas informaron fuentes policíacas.

A las 15:15 horas de este lunes, algunos vecinos de la colonia en mención solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio y policíacos en las calles Manuel Altamirano y Manuel Doblado, ya que un masculino había sido baleado.

Policías Municipales llegaron al lugar donde encontraron al herido en vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios.

El lesionado es Jose de Jesús A., S., de 27 años de edad, vecino de la colonia Ejidal Sur de Zamora, quien fue canalizado a un hospital privado para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para entrevistarse con el afectado e integrar la respectiva carpeta de investigación.