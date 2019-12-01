Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido

Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido
Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido
Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 18:06:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- Un joven resultó gravemente lesionado al ser blanco de una agresión armada en las inmediaciones de la colonia Nueva España, de los presuntos agresores no hay pistas informaron fuentes policíacas.

A las 15:15 horas de este lunes, algunos vecinos de la colonia en mención solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio y policíacos en las calles Manuel Altamirano y Manuel Doblado, ya que un masculino había sido baleado.

Policías Municipales llegaron al lugar donde encontraron al herido en vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios.

El lesionado es Jose de Jesús A., S., de 27 años de edad, vecino de la colonia Ejidal Sur de Zamora, quien fue canalizado a un hospital privado para su atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para entrevistarse con el afectado e integrar la respectiva carpeta de investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida al exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango
Saquean tráiler que transportaba papel higiénico, tras volcarse en la carretera México-Querétaro
Cero tolerancia a “moches”; FGE ejerce acción penal contra agente del Ministerio Público por extorsión agravada
Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Entrega Carlos Torres Piña nombramientos a 15 agentes del Ministerio Público y 18 peritos en Michoacán
Michoacán bajo fuego: bloqueos simultáneos y enfrentamientos estremecen 16 municipios tras operativo contra “El Camaleón”
Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán: Hay 5 heridos
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Comentarios