Saquean tráiler que transportaba papel higiénico, tras volcarse en la carretera México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 19:30:50

San Juan del Río, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Tras la volcadura de un tráiler que transportaba papel higiénico, un grupo de personas realizaron rapiña en San Juan del Río, Querétaro.

Los hechos se registraron en la carretera federal que conduce al municipio de Huichapan, la México- Querétaro, a la altura de la comunidad de Paso de Mata.

De acuerdo a información de algunos testigos, el chofer de la unidad perdió el control del volante en una de las curvas, cuando tomó la desviación al municipio de Huichapan, provocando que cayera del lado derecho y quedara atravesado sobre uno de los dos carriles de la mencionada vialidad.

Ante el hecho, automovilistas y pobladores de la zona corrieron a tomar la mercancía que transportaba el tráiler, e incluso usaron vehículos y camionetas para poder llevarse en grandes cantidades.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que solamente hubo daños materiales, y que el chofer resultó ileso.

A pesar de la rapiña que hubo en el sitio, no se reportaron detenidos.