Saquean tráiler que transportaba papel higiénico, tras volcarse en la carretera México-Querétaro

Saquean tráiler que transportaba papel higiénico, tras volcarse en la carretera México-Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 19:30:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 17 de noviembre de 2025.- Tras la volcadura de un tráiler que transportaba papel higiénico, un grupo de personas realizaron rapiña en San Juan del Río, Querétaro.

Los hechos se registraron en la carretera federal que conduce al municipio de Huichapan, la México- Querétaro, a la altura de la comunidad de Paso de Mata.

De acuerdo a información de algunos testigos, el chofer de la unidad perdió el control del volante en una de las curvas, cuando tomó la desviación al municipio de Huichapan, provocando que cayera del lado derecho y quedara atravesado sobre uno de los dos carriles de la mencionada vialidad.

Ante el hecho, automovilistas y pobladores de la zona corrieron a tomar la mercancía que transportaba el tráiler, e incluso usaron vehículos y camionetas para poder llevarse en grandes cantidades.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que solamente hubo daños materiales, y que el chofer resultó ileso.

A pesar de la rapiña que hubo en el sitio, no se reportaron detenidos.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida al exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango
Saquean tráiler que transportaba papel higiénico, tras volcarse en la carretera México-Querétaro
Cero tolerancia a “moches”; FGE ejerce acción penal contra agente del Ministerio Público por extorsión agravada
Balean a joven en la colonia Nueva España de Jacona, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Entrega Carlos Torres Piña nombramientos a 15 agentes del Ministerio Público y 18 peritos en Michoacán
Michoacán bajo fuego: bloqueos simultáneos y enfrentamientos estremecen 16 municipios tras operativo contra “El Camaleón”
Se desploma avioneta en Purépero, Michoacán: Hay 5 heridos
Fiscalía de Michoacán realiza movimientos estratégicos en su estructura de procuración de justicia: Tres nuevos fiscales regionales y un nuevo encargado de despacho
Comentarios