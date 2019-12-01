Se descarrila tren en Maravatío, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:33:39

Maravatío, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Daños materiales dejó como saldo el descarrilamiento del ferrocarril, hechos registrados en la comunidad de Loma de Rosa en el municipio de Maravatío, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar el tren se había descarrilado.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como personal de Protección Civil, estos últimos quienes verificaron que no había lesionados.

Personal de la empresa ferrocarriles trabaja en el sitio para restablecer la circulación del ferrocarril.