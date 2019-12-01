Se descarrila tren en Maravatío, Michoacán

Se descarrila tren en Maravatío, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:33:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Maravatío, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Daños materiales dejó como saldo el descarrilamiento del ferrocarril, hechos registrados en la comunidad de Loma de Rosa en el municipio de Maravatío, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar el tren se había descarrilado.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como personal de Protección Civil, estos últimos quienes verificaron que no había lesionados.

Personal de la empresa ferrocarriles trabaja en el sitio para restablecer la circulación del ferrocarril.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a joven en Jacona, Michoacán
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Reportan casi 700 autos incendiados en Jalisco y Nayarit tras abatimiento de "El Mencho"
Autoridades de Querétaro afinan detalles de seguridad para el partido de México vs Islandia
Más información de la categoria
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos
Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF
¿Se acabó el amor? PVEM amaga a Morena con votar en contra de la reforma electoral por "pluris"
Comentarios