Se desbarranca, en Madero, Michoacán, pipa cargada con chapopote, el chofer resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 15:41:13
Madero, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- El chofer de una pipa que cargaba chapopote, resultó herido luego de que se des arrancara con su unidad en la carretera Villa Madero-Nocupétaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones del lugar denominado El Cargadero, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer del camión el cual estaba herido.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

Noventa Grados
