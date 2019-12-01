Aseguran en Huetamo, Michoacán, tres venados y un par de avestruces 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:35:33
Huetamo, Michoacán, a 10 de febrero 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Profepa en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), se logró el aseguramiento de tres venados cola blanca y dos avestruces.

Al respecto se informó que tras el conocimiento de la presencia de animales silvestres en un domicilio de esta demarcación, se solicitó la respectiva orden judicial.

Fue tras el respectivo cumplimento que se aseguraron los tres venados y dos avestruces.

Es de mencionar que los animales fueron trasladados al Zoológico de Morelia para su respectiva valoración médica.

