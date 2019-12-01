Se derrumba casona en el centro de Mérida, Yucatán; hay una persona fallecida y un herido

Mérida, Yucatán, a 11 de marzo de 2026.- El colapso parcial de un inmueble antiguo ubicado en la zona céntrica de la capital yucateca dejó como saldo una persona fallecida y otra más con lesiones graves, de acuerdo con reportes de autoridades municipales y estatales.

Los primeros informes señalan que ambos trabajadores realizaban labores en el techo de una vieja casona, situada a unos 100 metros de la Universidad de las Artes de Yucatán (Unay), cuando parte de la estructura se desplomó y los dejó atrapados entre los escombros.

Uno de los hombres murió de manera instantánea tras ser impactado por uno de los elementos que se desprendieron del techo. Su compañero logró salir de entre los restos de la construcción, aunque resultó con heridas de consideración.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán acudieron al sitio para brindar atención médica. Sin embargo, al revisar a los trabajadores confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el sobreviviente fue estabilizado y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

De acuerdo con reportes policiacos, ambos hombres participaban desde días atrás en trabajos de remodelación del inmueble. Hasta el momento no se han revelado sus identidades, aunque se indicó que sus edades oscilan entre los 45 y 48 años.

Vecinos de la zona señalaron que el predio, que en el pasado funcionó como bodega comercial, se encontraba en proceso de rehabilitación por parte de sus propietarios. La construcción, edificada entre las décadas de 1930 y 1940, presentaba deterioro estructural derivado de su antigüedad y de factores climáticos como las lluvias.