Queman vehículos en la carretera Pátzcuaro – Uruapan, tras emboscada a policías en Salvador Escalante; Secretario de Seguridad de Michoacán encabeza operativo para restablecer la tranquilidad 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 21:41:30

Pátzcuaro, Mich., a 11 de marzo de 2026.- Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó la tarde de este miércoles sobre la carretera libre Pátzcuaro – Uruapan, luego de que sujetos desconocidos despojaran a automovilistas de dos vehículos y posteriormente les prendieran fuego a la altura del kilómetro 16, en las inmediaciones del puente de Ajuno.

De acuerdo con reportes preliminares, los presuntos responsables interceptaron a los conductores, los obligaron a descender de sus unidades y enseguida incendiaron los automotores, los cuales quedaron atravesados sobre la vialidad.

Tras el reporte, elementos policiales acudieron al sitio y solicitaron el apoyo del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas y retirar las unidades siniestradas, con el fin de restablecer la circulación en la zona. Mientras tanto, autoridades recomendaron a los automovilistas transitar con precaución por ese tramo carretero.

Estos hechos se registran en un contexto de tensión en la región, luego de que horas antes se registrara una emboscada contra elementos policiales en el municipio de Salvador Escalante, que dejó un saldo preliminar de un policía estatal herido.

Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Antonio Cruz Medina, encabeza un operativo en la región de Pátzcuaro para reforzar las labores de búsqueda y dar con los responsables de la agresión contra los uniformados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización o detención de los sujetos implicados.