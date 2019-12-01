Hombre pierde la vida tras sufrir caída en en el Metro de la CDMX; le habría explotado el celular

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles al interior de la estación Camarones de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de sufrir una caída dentro de las instalaciones, informó el organismo.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Transporte Colectivo Metro, alrededor de las 15:00 horas personal del sistema solicitó la presencia de servicios de emergencia después de que un usuario se desplomara mientras utilizaba las escaleras de acceso hacia el andén en la estación Estación Camarones del Metro de la Ciudad de México.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para el resguardo del área y el posterior traslado del cuerpo al Servicio de Investigación Forense de la Ciudad de México.

Varias versiones señalan que la caída supuestamente ocurrió después de que explotara el teléfono celular de la víctima, debido a que en el lugar se halló un dispositivo con daños aparentemente provocados por la batería. Más tarde, el Metro precisó que el hombre, de aproximadamente 40 años, falleció tras caer presuntamente desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén.