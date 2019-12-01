Se convierte “El Pinto”, el segundo al mando de “La Barredora” en testigo protegido por la FGR

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- Ulises Pinto Madera, alías “El Mamado” o “El Pinto”, quien es acusado de ser presunto integrante de La Barredora y segundo al mando de la organización criminal, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según información Pinto Madera aceptó esta propuesta, a cambio de dar información sobre la estructura y funcionamiento del grupo delictivo que opera en Tabasco y el cual era dirigido por Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de la entidad mencionada y quien se encuentra prófugo de la justicia.

Fue el pasado 13 de julio, cuando se realizó su detención en el estado de Jalisco, aunque hasta la fecha, la FGR no ha dado detalles de dónde se encuentra recluido, ni cuál es si situación jurídica.

Cabe resaltar, que Ulises Pinto es identificado como un ex policía federal que fue mano derecha de Hernán Bermúdez Requena, de quien fue jefe de escoltas y con el cual formó La Hermandad y/o Cártel Policiaco, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco, además es señalado como presunto responsable de los disturbios ocurridos la noche del pasado 22 de diciembre de 2023 en Tabasco, el llamado “viernes negro”, en el que se incendiaron al menos 15 autos en distintos puntos de la entidad, así como motines en los penales de Villahermosa, Huimanguillo y Comalcalco, donde fallecieron tres reos.