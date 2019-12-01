Se apodera el crimen de las calles de Cotija, Michoacán: de día y de noche convoyes armados patrullan el centro y sus alrededores; ya ultimaron a alcaldesa, hicieron huir a su sucesor y sin pena se graban para Internet

Cotija, Mich. a 23 de septiembre de 2025.- Cotija, Michoacán, municipio que fuera conocido a nivel nacional por la producción de quesos artesanales, es ahora una demarcación controlada por el crimen, el cual se ha logrado imponer a base de matar y amenazar alcaldes y funcionarios, llegando a tal grado de impunidad y control que los miembros de la delincuencia organizada se dejan ver de noche y de día en convoyes armados que vigilan las principales zonas de esa ciudad, incluidos los alrededores de la Presidencia Municipal y el Centro.

A través de videos y fotografías que circulan en redes sociales, se observa la activa presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en este municipio limítrofe entre Michoacán y aquella entidad.

Dos videos muestran el desplazamiento de hombres fuertemente armados a bordo de varias camionetas, a plena luz del día a solo 6 minutos de distancia de la Presidencia Municipal.

En concreto, uno de los videos muestra el paso de al menos tres camionetas con hombres armados, que impunemente recorre las calles avanzando hacia el centro de la ciudad bajo la fuerte luz del sol.

El video fue tomado por el pasajero de una de las camionetas del convoy y se observa su paso por la calle Monseñor Guízar y Valencia, a la cual se accede por la principal vialidad del municipio, la calle Madero. Luego el convoy avanza por la calle Lázaro Cárdenas, mientras al paso de los pistoleros los pobladores desvían las miradas evitando verlos.

Por la noche la situación no es diferente; convoyes de hombres armados vigilan el territorio arrebatado por el Cártel Jalisco a sus ex operadores los Pájaros Sierra y donde también opera el Cártel de Los Reyes, cuyos líderes cuentan con sus respectivas recompensas por información que ayude al Gobierno de los Estados Unidos a su captura, sumando 8 millones de dólares para quien logre aprehenderlos.

Un video nocturno de este grupo criminal, cuyo jefe de plaza es identificado como “El J-11”, muestra el paso del convoy armado por calles del centro de la ciudad, las cuales se distinguen por su patrón de pintura a dos tonos.

El lunes 3 de junio de 2024, un día después de la jornada electoral en la que Cotija eligió al sucesor de Yolanda Sánchez, de su mismo partido, esta fue asesinada en la cabecera municipal.

Antes, en septiembre de 2023, la alcaldesa fue secuestrada en Jalisco y posteriormente liberada. Ambos crímenes se atribuyen al Cártel Jalisco.

Para el 6 de junio ya se conocía que el alcalde electo, Juan Pablo Aguilar Barragán, fue amenazado por el CJNG a través de sus redes sociales. La presión fue tal que Aguilar nunca se presentó a rendir protesta y de inmediato pidió licencia como parte del proceso para elegir a un sustituto.

Finalmente Blanca María Ibarra Ochoa fue designada por el Congreso como Alcaldesa, sin embargo, en Cotija la experiencia ha demostrado que es el crimen organizado quien decide el rumbo del municipio.

