"Cuadrillas municipales tapan más de 500 baches al día en Morelia": Fernando Sosa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:44:34
Morelia, Michoacan, a 23 de septiembre del 2025. - Fernando Sosa Tapia, secretario de Obras Públicas del Municipio de Morelia, señaló que aumentó a 9 sus brigadas para atender diversos puntos de la ciudad.

Por lluvias constantes, el Ayuntamiento de Morelia asegura haber tapado en promedio más de 4 mil baches por semana, es decir, más de 500 al día.

"Estamos en atención a vialidades primarias, también comentarles que el tema de los distribuidores viales, al generar rutas alternas, pues obviamente eso nos ha ocasionado dar atenciones en dichas rutas alternas y ha incrementado esos temas", agregó.

Por otro lado, compartió que se está prestando mayor atención a diversas zonas consideradas foco rojo en este tipo de problemática.

"Tenemos un foco rojo en el Mercado de Abastos, que ya lo vamos a atender; el tema de Calzada La Huerta; Ciudad Industrial; lo que es Juan Pablo II; Montaña Monarca; las laterales de la salida Quiroga", precisó el funcionario municipal.

