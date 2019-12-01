Bloquean la carretera Paracho - Aranza, Michoacán; atraviesan vehículos sobre la vialidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:20:42
Paracho, Mich., a 23 de septiembre de 2025.- La tarde de este martes se registró un bloqueo sobre la carretera Paracho–Aranza, a la altura de la desviación hacia la comunidad de Charanástico, donde varios vehículos fueron atravesados sobre la vía, generando la interrupción del paso vehicular.

De acuerdo con el sistema de monitoreo C5 de Michoacán, la obstrucción ha provocado que decenas de vehículos permanezcan varados en el lugar. Una imagen difundida en redes sociales muestra la fila de automóviles detenidos mientras, al fondo, se observa al menos una pesada unidad bloqueando por completo la carretera.

Hasta el momento no se han informado las causas del cierre ni si se trata de una manifestación o un hecho de violencia; sin embargo, las autoridades recomendaron a la población evitar la zona y utilizar vías alternas.

Personal de seguridad se estaría movilizando hacia el área para verificar la situación y restablecer la circulación.

