Fabiola Alanís: mujer de Morena con más aceptación para la gubernatura

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Por tercer mes consecutivo, la diputada Fabiola Alanís se mantuvo como la mujer de Morena mejor posicionada para encabezar la candidatura de ese partido al gobierno del estado en 2027, según los datos arrojados por la encuesta de la firma Algoritmo; además, en el ejercicio realizado por LaEncuesta.Mx en septiembre, también se mantiene como la mujer con más aceptación.

Cabe destacar que, a inicios de este mes de septiembre, la diputada Fabiola Alanís, quien actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, presentó su Primer Informe de Labores Legislativas, evento durante el cual se mostró el respaldo del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a las aspiraciones de la diputada morenista.

Según Algoritmo, el 25 por ciento de las personas encuestadas respaldan a Fabiola Alanís para que encabece la candidatura al gobierno estatal en 2027, en tanto que, el 30 por ciento de los encuestados se inclina a favor del senador Raúl Morón Orozco; sin embargo, cabe destacar que, mientras Fabiola Alanís mantuvo ese porcentaje entre agosto y septiembre, Raúl Morón, por el contrario, perdió un punto en las preferencias.

En la otra medicación, realizada y publicada este mes por LaEncuesta.Mx, también ubica a Fabiola Alanís con 25.6 por ciento en las preferencias, y se mantiene como la mujer mejor posicionada para la candidatura al gobierno estatal por Morena. En caso de Raúl Morón, las preferencias en este instrumento lo ubican en 39.2 por ciento.



Es de señalar que, desde el segundo trimestre de este año, se posicionó a Fabiola Alanís como uno de los perfiles más fuertes para encabezar el proyecto de Morena rumbo al gobierno estatal de 2027, y desde la fecha hasta este mes, se han ido consolidando las preferencias a su favor, con una tendencia de cierre de la diferencia entre ella y el ex líder magisterial.