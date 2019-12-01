Se abre enorme socavón en el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla

Se abre enorme socavón en el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 13:59:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huejotzingo, Puebla, a 4 de septiembre de 2025.- Un socavón que supera el tamaño de un automóvil, provoco el cierre de la vialidad en el bulevar Aeropuerto, esto a la altura del puente que conecta con la autopista México-Puebla.

De acuerdo a las imágenes que circulan en redes sociales, el hoyo se encuentra en la orilla del puente y según información de las autoridades locales, se encontraron cuarteaduras y daños estructurales, que están poniendo en riesgo la estabilidad de la infraestructura.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal, así como personal de tránsito estatal, quienes apoyaron a asegurar la zona con trafitambos y cintas de seguridad, con la finalidad de evitar algún accidente, además de que especialistas estuvieron revisando la situación para la reparación del puente.

De momento, la circulación solo está abierta en un carril, por lo que están alternando para el paso de los automóviles en ambos sentidos, pero los conductores temen que el socavón se haga más grande y termine por colapsar totalmente el puente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se abre enorme socavón en el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla
Investigan muerte de joven en Jacona, Michoacán 
Detienen a mujer que quitó la vida a su padre y permaneció prófuga por más de 20 años en CDMX
“Cachimbas” de Tarimbaro, Michoacán, blanco de la delincuencia; en tres meses tres mujeres asesinadas
Más información de la categoria
Padre atenta contra la vida de su hijo de 2 años para no pagar pensión; menor se encuentra en estado crítico
Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel
Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Comentarios