Se abre enorme socavón en el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla

Huejotzingo, Puebla, a 4 de septiembre de 2025.- Un socavón que supera el tamaño de un automóvil, provoco el cierre de la vialidad en el bulevar Aeropuerto, esto a la altura del puente que conecta con la autopista México-Puebla.

De acuerdo a las imágenes que circulan en redes sociales, el hoyo se encuentra en la orilla del puente y según información de las autoridades locales, se encontraron cuarteaduras y daños estructurales, que están poniendo en riesgo la estabilidad de la infraestructura.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal, así como personal de tránsito estatal, quienes apoyaron a asegurar la zona con trafitambos y cintas de seguridad, con la finalidad de evitar algún accidente, además de que especialistas estuvieron revisando la situación para la reparación del puente.

De momento, la circulación solo está abierta en un carril, por lo que están alternando para el paso de los automóviles en ambos sentidos, pero los conductores temen que el socavón se haga más grande y termine por colapsar totalmente el puente.