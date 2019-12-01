SCJN niega amparo a "Fofo" Márquez; seguirá en prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 07:28:48

Ciudad de México, a 30 de junio 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el juicio de amparo promovido por el influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, con el que busca que se anule su sentencia de 17 años y seis meses de prisión que recibió por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Cabe señalar que el caso fue turnado al Máximo Tribunal del país luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitara definir los criterios que deben aplicar los jueces para determinar cuándo una agresión contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio.

“Señor ministro presidente: en consecuencia, no se ejerce la facultad de atracción en la solicitud 622/2026”, informó el secretario general de acuerdos durante la sesión.

Por lo anterior, el proceso que impulsó la defensa de Márquez continuará en el tribunal correspondiente y la condena impuesta permanece vigente.

El “Fofo” fue declarado de feminicidio en grado de tentativa el 22 de febrero de 2024, luego de que agredió a Edith “N”.

El 29 de enero de 2025 fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa superior a los 277 mil pesos.