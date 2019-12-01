En Jacona, Michoacán fallece hombre tras amputarse un pie

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 07:48:19

Jacona, Michoacán, a 30 de junio 2026.- Un hombre que sufría de esquizofrenia y consumía drogas perdió la vida tras supuestamente amputarse una extremidad inferior con una cortadora eléctrica, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el caso.

Respecto al hecho se conoció que la tarde de este lunes, algunos vecinos de la calle Nicolás Fernández de la colonia Francisco Villa reportaron al 911 que en el inmueble marcado con el número 41 se escuchaban gritos de auxilio.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil se movilizaron al lugar y al aproximarse al domicilio observaron una extremidad entre liquido hemático, por lo que ingresaron y localizaron a un masculino con amputación de un pie por lo que pidieron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron pero el masculino ya carecía de signos vitales, el ahora occiso fue identificado con el nombre de José Manuel G., G., de 48 años de edad.

El lugar fue resguardado y mas tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, así mismo trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.