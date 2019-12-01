Vinculan a proceso a 4 ex funcionarios del ISSSTE por firma ilegal de contratos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 08:38:10

Ciudad de México, a 30 de junio 2026.- Cuatro ex funcionarios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la firma ilegal de contratos, según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre los imputados se encuentra Javier Tapia Santoyo, a quien también se investiga por uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones, delitos que presuntamente cometió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Según las investigaciones, el señalado, en coordinación con otros tres ex funcionarios y una persona civil, firmaron tres contratos para servicios de electromiografía y material de curación de alta especialidad con una compañía que formaba parte del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), por un monto de 11 millones 147 mil 692 pesos.

Por lo anterior, la dependencia federal presentó una denuncia penal.

De acuerdo con el recurso legal, los delitos el delito fue perpetrado entre el 13 de abril y el 1 de junio de 2018.

Los sospechosos fueron identificados como José Alfredo “N”, director; Javier “N”, coordinador; Ma. Dolores “N”, subdirectora; y Rodrigo “N”, todos ex funcionarios del Centro Médico ubicado en la Ciudad de México.