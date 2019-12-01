Salvavidas rescatan a dos turistas en playa de Acapulco, Guerrero; ignoraron que había bandera roja

Salvavidas rescatan a dos turistas en playa de Acapulco, Guerrero; ignoraron que había bandera roja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 17:16:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acapulco, Guerrero, a 3 de febrero de 2026.- Un operativo de rescate ocurrido en una playa de Acapulco, Guerrero, fue captado en video y difundido en redes sociales, luego de que dos turistas fueran arrastrados por el fuerte oleaje.

Pese a que las autoridades del puerto habían colocado bandera roja como advertencia por las condiciones del mar, los visitantes ignoraron la señalización y se aproximaron a la orilla, donde terminaron siendo jalados mar adentro.

Al percatarse de la situación, salvavidas que se encontraban en el lugar ingresaron de inmediato al agua y, pese a las adversas condiciones, lograron alcanzar a las personas y llevarlas de vuelta a tierra firme, salvaguardando su integridad.

Tras este hecho, cuerpos de emergencia intensificaron la vigilancia en las playas con mayor presencia de turistas y reiteraron el exhorto tanto a visitantes como a habitantes a respetar las banderas de advertencia y atender las indicaciones del personal de rescate para evitar accidentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento con la GN deja un civil sin vida en Zamora, Michoacán
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
En Zamora, Michoacán: Aseguran 270 dosis de estupefacientes
Salvavidas rescatan a dos turistas en playa de Acapulco, Guerrero; ignoraron que había bandera roja
Más información de la categoria
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
Desactivan explosivo de alto poder en plena zona habitacional de Uruapan, Michoacán 
"Crecimiento del PIB de México podría alcanzar el 3% en 2026", asegura Hacienda
El desabasto de agua genera inseguridad en Morelia: JC Barragán
Comentarios