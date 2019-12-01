Salvavidas rescatan a dos turistas en playa de Acapulco, Guerrero; ignoraron que había bandera roja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 17:16:14

Acapulco, Guerrero, a 3 de febrero de 2026.- Un operativo de rescate ocurrido en una playa de Acapulco, Guerrero, fue captado en video y difundido en redes sociales, luego de que dos turistas fueran arrastrados por el fuerte oleaje.

Pese a que las autoridades del puerto habían colocado bandera roja como advertencia por las condiciones del mar, los visitantes ignoraron la señalización y se aproximaron a la orilla, donde terminaron siendo jalados mar adentro.

Al percatarse de la situación, salvavidas que se encontraban en el lugar ingresaron de inmediato al agua y, pese a las adversas condiciones, lograron alcanzar a las personas y llevarlas de vuelta a tierra firme, salvaguardando su integridad.

Tras este hecho, cuerpos de emergencia intensificaron la vigilancia en las playas con mayor presencia de turistas y reiteraron el exhorto tanto a visitantes como a habitantes a respetar las banderas de advertencia y atender las indicaciones del personal de rescate para evitar accidentes.