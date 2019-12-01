En Zamora, Michoacán: Aseguran 270 dosis de estupefacientes

Zamora, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa interinstitucional, llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Zamora, se logró el aseguramiento de un total de 270 envoltorios que en su interior contenían una sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.

Sobre el particular se informó que el hecho se registró en la zona urbana, en las inmediaciones de la calle Manuel Regalado. En dicho sitio, los agentes de la Guardia Civil, en conjunto con personal de la GN, FGE y autoridades locales, localizaron una mochila color negro que contenía la droga; en el lugar también fue hallado un chaleco táctico.

Una vez realizadas las tareas correspondientes, la droga fue puesta a disposición de la autoridad competente a efecto de llevar a cabo las diligencias establecidas.

La SSP reitera su compromiso de reforzar la operatividad conjunta con las fuerzas federales y municipales para hacer frente a todo hecho ilícito que vulnere el bienestar de las y los michoacanos.