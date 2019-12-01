Nueve granadas listas para estallar: hallan explosivos y fusiles dentro de un vehículo abandonado en Cotija, Michoacán

Cotija, Mich., a 3 de febrero de 2026.- La violencia volvió a encender las alarmas en la región serrana de Michoacán, luego de que fuerzas federales localizaron un vehículo abandonado cargado con armamento de alto poder, entre ello nueve granadas de fragmentación, en las inmediaciones de la comunidad de San Pablo, municipio de Cotija.

El hallazgo movilizó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, quienes acudieron al sitio tras recibir reportes sobre una unidad sospechosa estacionada sin ocupantes. Al realizar la inspección de seguridad, los uniformados confirmaron el riesgo: dentro del vehículo se encontraba un arsenal con capacidad letal suficiente para provocar una tragedia de gran magnitud.

De acuerdo con información oficial, además de las granadas de fragmentación, las autoridades aseguraron dos armas de fuego tipo fusil, así como cargadores y cartuchos útiles, lo que refuerza la hipótesis de que el armamento estaba destinado a actividades delictivas de alto impacto.

Tras el aseguramiento, la zona fue acordonada para evitar cualquier riesgo a la población, mientras que el material bélico fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Federal en Michoacán, instancia que ya inició las carpetas de investigación correspondientes.

Las indagatorias se abrieron contra quien o quienes resulten responsables por delitos contra la saludy por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos considerados de carácter federal y de alta gravedad.