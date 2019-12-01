Sale del camino y vuelca revolvedora en el libramiento Norponiente de Querétaro

Sale del camino y vuelca revolvedora en el libramiento Norponiente de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 09:43:41
Querétaro, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- Esta mañana, una revolvedora, protagonizó una salida de camino y volcadura, sobre el libramiento Norponiente, el cual dejó solo daños materiales en la ciudad de Querétaro.

Fue a la altura de Sonterra, en donde la unidad pesada perdió el control, luego de que otro vehículo invadiera su carril, en dirección a Santa Rosa Jáuregui.

Al perder el control, la unidad pesada se salió de la cinta asfáltica y posteriormente volcó, quedando con importantes daños materiales en la carrocería.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas para brindar los primeros auxilios al operador, quien afortunadamente resultó ileso.

Policías estatales acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, el cual dejó solo daños materiales.

Noventa Grados
