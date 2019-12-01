Sacuden a Michoacán 926 accidentes en moto durante 2026: Guardia Civil despliega operativo para frenar la tragedia

Morelia, Mich., a 8 de octubre de 2026.— Michoacán acumula 926 accidentes relacionados con motocicletas, 14 personas fallecidas y 333 lesionadas en lo que va del año, un saldo que encendió las alertas de las autoridades estatales y motivó el despliegue del operativo “Conduce con Legalidad”, con el que la Guardia Civil busca poner freno a los percances viales y evitar que más familias sufran pérdidas irreparables.

Ante este panorama, elementos de la corporación estatal intensificaron en Morelia las acciones preventivas para verificar que los motociclistas respeten las disposiciones de tránsito. Entre las principales medidas se encuentra la supervisión del uso obligatorio del casco de seguridad, la licencia de conducir vigente y las placas de circulación, requisitos fundamentales para promover una conducción responsable y reforzar la seguridad en las calles.

La estrategia busca convertir la prevención en una barrera contra una problemática que ya deja cientos de personas lesionadas y más de una decena de vidas perdidas en territorio michoacano. La Guardia Civil sostiene que el operativo no tiene fines recaudatorios, sino que pretende reducir los accidentes y sus consecuencias mediante la vigilancia y el cumplimiento de las normas viales.

El despliegue no se limitará a la capital. De acuerdo con la corporación, las acciones de “Conduce con Legalidad”también serán implementadas en otros municipios del estado, con el propósito de ampliar el alcance de las revisiones y fomentar una cultura de responsabilidad entre quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

Con 926 accidentes registrados en lo que va de 2026, el reto es mayúsculo: evitar que las estadísticas sigan creciendo y que un descuido, la falta de protección o el incumplimiento de las normas termine en tragedia. La apuesta de la Guardia Civil es clara: reforzar la prevención antes de que otro motociclista se convierta en víctima de las carreteras y calles de Michoacán.