Simón se intensifica y amenaza con fuertes lluvias en el occidente de México

Simón se intensifica y amenaza con fuertes lluvias en el occidente de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 21:26:14
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Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Simón podría intensificarse hasta convertirse en un huracán de categoría 4 durante los próximos días, mientras avanza por el océano Pacífico hacia las costas mexicanas, de acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno presentaba vientos máximos de 110 kilómetros por hora durante la tarde de este jueves, por lo que se encontraba cerca de alcanzar la categoría de huracán. Las autoridades meteorológicas prevén que continúe fortaleciéndose conforme se aproxime al territorio nacional. 

De acuerdo con el pronóstico, Simón podría acercarse a las costas del occidente de México durante el sábado, con posibles afectaciones por lluvias intensas, inundaciones y deslaves, principalmente en zonas de Michoacán, Colima y Jalisco. Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de que el sistema toque tierra entre el norte de Nayarit y el sur de Sinaloa entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. 

Un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson puede provocar daños severos en viviendas, edificios e infraestructura debido a sus fuertes vientos. Sin embargo, la intensidad que alcance Simón y su trayectoria podrían cambiar durante los próximos días.

Por otra parte, la tormenta tropical Rachel también presenta cambios en su trayectoria y se prevé que avance hacia la península de Baja California. Su evolución y los posibles efectos en territorio mexicano dependerán de su desplazamiento durante los próximos días. 

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