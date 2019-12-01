Dan a conocer la lista de personas que perdieron la vida en el accidente del Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 21:54:50

Oaxaca, Oaxaca, a 29 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Gobernación dio a conocer la tarde de este lunes la identidad de las 13 personas que perdieron la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la información oficial, entre las víctimas se encuentran once personas adultas y dos menores de edad.

Las personas fallecidas son María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65; Israel Enrique Gallegos Soto, de 60; Inés Alvarado Rojas, de 57; Amada Rasgado Lázaro, de 70, y Patricia Medina Pérez, de 49 años.

Asimismo, se confirmó el deceso de María Luisa Pasaron González, de 66 años; Raúl López Cruz, de 67; Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63, y Honoria Medina Pérez, de 56 años.

Entre las víctimas también se encuentran dos menores: Elena S., de seis años de edad, y Luisa Camila S., de 15 años.

En un comunicado, la dependencia federal expresó su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas y señaló que continúa disponible el número telefónico 55 2230 2106 para brindar atención y apoyo a las familias afectadas por este accidente.