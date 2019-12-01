Comando que emboscó a empresario en su Lamborghini en Guadalajara actuó durante 20 minutos, cerró calles y ni un policía apareció; atacantes se grabaron, escoltas lo abandonaron

Guadalajara, Jal., a 29 de diciembre de 2025.- La semana que comenzó este lunes marcó un escalofriante cierre de 2025 y lanza una seria advertencia sobre el inicio de 2026 para Guadalajara y su Área Metropolitana, luego de que un comando armado ejecutara a plena luz del día a un empresario del autotransporte y de la Central de Abastos, cuando se desplazaba en una camioneta de lujo Lamborghini Urus color naranja, acompañado de su hija y escoltado por al menos dos vehículos de seguridad privada.

El ataque ocurrió en una zona altamente transitada y comercial, en los límites entre Zapopan y Guadalajara, específicamente en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante, en la colonia Santa Eduviges / Bosques de la Victoria, a escasos minutos de Plaza del Sol y de importantes corredores viales de la ciudad.

El atentado se desarrolló con absoluta planeación, control territorial e impunidad. De acuerdo con reportes oficiales preliminares, la agresión se extendió entre 15 y 20 minutos, tiempo en el que los sicarios bloquearon vialidades aledañas, sometieron el cruce con fuego de armas de alto poder y escaparon sin enfrentar resistencia alguna de las autoridades.

En el colmo del descaro, los propios agresores grabaron el ataque desde distintos ángulos. Uno de los videos que ya circula en redes sociales muestra incluso los instantes previos a la emboscada, evidenciando que el convoy fue esperado con precisión quirúrgica.

En las imágenes se observa el avance del Lamborghini Urus naranja sobre avenida Topacio, escoltado por dos camionetas blancas. Al llegar al cruce con la calle Brillante, sujetos armados que ya se encontraban apostados en el punto abren fuego de manera directa y sostenida contra el vehículo de lujo y las unidades de protección.

Ante la intensidad de las ráfagas, los escoltas retroceden en reversa sobre la misma avenida Topacio y abandonan la escena, dejando a su suerte al empresario y a su hija, quienes quedaron atrapados en el cruce y murieron tras recibir múltiples impactos de bala.

Cifras oficiales preliminares

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó de manera preliminar que el ataque dejó tres personas fallecidas, entre ellas el empresario y su hija, una menor de edad que murió posteriormente en un hospital; Cuatro personas lesionadas, identificadas como escoltas; En el sitio fueron asegurados decenas —posiblemente más de 200— casquillos percutidos, correspondientes a armas largas de alto calibre, así como varios vehículos civiles con impactos de bala.

Una zona sitiada sin autoridad

Pese a que el ataque ocurrió en un cruce urbano clave, rodeado de comercios, viviendas y avenidas principales, ninguna patrulla municipal o estatal intervino durante la balacera. Fue hasta después de consumado el crimen que arribaron elementos de la Policía de Zapopan, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército.

Un helicóptero sobrevoló la zona de Plaza del Sol, avenida López Mateos y avenidas aledañas, mientras agentes ministeriales aseguraban el perímetro en Topacio y Brillante, levantaban indicios y retiraban los cuerpos, sin que se reportaran personas detenidas.

Ataque directo y mensaje criminal

Autoridades reconocieron que se trató de un ataque directo, planeado y ejecutado con precisión, aunque hasta el momento no han revelado oficialmente la identidad de las víctimas ni el móvil, más allá de confirmar que el objetivo era el conductor del vehículo de lujo.

El modo en que se desarrolló el ataque ha encendido serias suspicacias. Que un comando armado haya podido operar a plena luz del día, cerrar calles adyacentes, disparar durante casi 20 minutos, grabar el atentado sin prisa y huir sin encontrar una sola patrulla en la zona, en uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad, plantea interrogantes inevitables sobre posibles omisiones graves, fallas deliberadas o niveles de protección criminal.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha explicado por qué no hubo reacción inmediata, qué corporación tenía responsabilidad en la vigilancia del sector ni por qué el área quedó virtualmente liberada para la ejecución.