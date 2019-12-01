Riña termina con una persona sin vida en la colonia Santa María Magdalena del municipio de Querétaro

Riña termina con una persona sin vida en la colonia Santa María Magdalena del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 20:49:04
Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- La tarde de este viernes, servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento del asesinato de una persona en la colonia Santa María Magdalena.

Fue sobre La calle La Esperanza, en donde se registró una riña entre conocidos, aparentemente por viejas rencillas.

Sin embargo, uno de los involucrados portaba una arma de fuego, la cual no dudó en accionar y causarle la muerte a su rival.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó la agresión, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no tenía vida.

La zona fue acordonada  por elementos de la Policía Municipal de Querétaro como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar que una persona fue asegurada por las autoridades, por lo que fue puesta a disposición de la Fiscalía, en donde se determinará su situación jurídica.

Noventa Grados
