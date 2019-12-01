Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato

Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 15:26:06
Tarandacuao, Guanajuato, a 14 de agosto de 2025.- Una riña familiar terminó en tragedia la noche del martes, cuando Santiago, un niño de apenas 9 años, perdió la vida tras ser atacado con un machete por su propio padre, presuntamente al intentar proteger a su madre, quien resultó gravemente herida.

El incidente se registró en un domicilio del Camino a San Juan de Dios. De acuerdo con versiones extraoficiales, el presunto agresor, bajo los efectos del alcohol, habría lesionado al menor en el abdomen y a la mujer en la cabeza, para luego huir del lugar.

Vecinos reportaron los hechos a las autoridades, lo que permitió la llegada inmediata de elementos policiacos y paramédicos. Ambos heridos fueron trasladados a un centro médico; sin embargo, el menor murió mientras recibía atención y su madre permanece en estado crítico.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y llevó a cabo diligencias en el domicilio. De manera no oficial, se dio a conocer que el presunto responsable ya habría sido localizado, aunque se espera la confirmación oficial de su detención.

El caso ha generado gran indignación en la sociedad y motivó que el gobierno municipal expresara públicamente sus condolencias a la familia, además de condenar enérgicamente el hecho.

