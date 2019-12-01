Joven motociclista pierde la vida en hospital tras accidentarse en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:40:19

Zamora, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Tras varias horas de agonía en la sala de urgencias del Seguro Social falleció el trabajador de la paquetería "Estafeta" que sufrió un accidente en su motocicleta, en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Cabe recordar que el percance se registró minutos antes de la media noche del 11 de febrero, en la Avenida Juárez esquina con Melchor Ocampo entre las colonias Santa Cecilia y Ejidal Sur.

El occiso es el joven Ricardo Israel R., Z., de 28 años de edad, vecino del Infonavit La Pradera, el cual conducía una motocicleta Bajaj tipo Dominar 400, color negro con verde, con placa L1E24D de Michoacán.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar el levantamiento del cadáver y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Así mismo iniciaron la carpeta de investigación correspondiente ya que algunos testigos indicaron que había sido impactado por una camioneta que logró darse a la fuga.