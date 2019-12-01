Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio

Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:26:47
Culiacán, Sinaloa, 12 de febrero del 2026.- Ricardo Mizael, de 16 años de edad, perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se encontraba afuera de un establecimiento en el sector Los Ángeles, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Tras lo ocurrido, su padre utilizó redes sociales para solicitar que no se emitan juicios anticipados sobre el caso, al señalar que su hijo presuntamente habría sido víctima de una confusión.

De acuerdo con su testimonio, el joven salió de su domicilio por la mañana —mientras él se encontraba trabajando— únicamente para comprar un biberón con el fin de alimentar a unos gatitos que había rescatado.

La Universidad Autónoma de Sinaloa expresó sus condolencias por el fallecimiento del menor, a quien describió como un alumno destacado y un joven con talento en el ámbito deportivo.

El caso ha generado consternación entre familiares, amigos y la comunidad estudiantil, mientras autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Noventa Grados
