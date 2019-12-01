Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:37:05

Concordia, Sinaloa, 12 de febrero del 2026.- La empresa canadiense Vizsla Silver informó este jueves que cinco de sus trabajadores continúan en calidad de desaparecidos, luego de que otros cinco fueran localizados sin vida en una fosa en el municipio de Concordia, Sinaloa.

En un comunicado, la compañía con sede en Vancouver expresó su pesar por la situación y confirmó que mantiene comunicación permanente con las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones.

“Lamentamos confirmar que cinco colaboradores continúan no localizados”, indicó la firma. Su presidente y director general, Michael Konnert, describió el momento como profundamente doloroso para las familias, el personal de la empresa y la comunidad de Concordia.

El directivo aseguró que la empresa está acompañando a los allegados de las víctimas y que se han activado mecanismos de apoyo logístico y financiero, además de facilitar servicios de acompañamiento para enfrentar la situación.

El posicionamiento se dio después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informara que, de acuerdo con declaraciones preliminares de personas detenidas, los diez mineros privados de la libertad habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal rival en la entidad.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.