Riña en salón de fiestas de Zamora, Michoacán, termina con un muerto y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 22:32:54

Zamora, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- La noche de este domingo una fiesta de cumpleaños en la Quinta Carmesí termino en tragedia al registrarse una riña que terminó con un muerto y un lesionado a balazos, autoridades de la FGE investigan el caso, para dar con el presunto responsable.

Fue aproximadamente a las 20:00 horas, cuando automovilistas reportaron al 911 que sobre la Avenida Ferrocarril a la altura de la citada quinta se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y se encontraban dos masculinos tirados en la via pública.

Rápidamente se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Guardia Nacional quienes confirmaron a los dos masculinos lesionados por disparos de arma de fuego, por lo que solicitaron una ambulancia.

Enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes confirmaron la muerte del joven Marco Antonio O., Q., de 19 años de edad y auxiliaron a Luis Manuel R., G., de 20 años de edad, quien fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

Durante el trabajo reportil se conoció por algunos familiares que se registró una riña dentro del salón de eventos, posterior los involucrados salieron y a los minutos se escucharon varios disparos de arma de fuego, al salir encontraron a los muchachos tirados en la vía pública.

Minutos después llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes procesaron la escena del crimen para recabar indicios y testimonios, después llevaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.