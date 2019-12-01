Desata Raudel Campos crisis en el PT Michoacán: Morón se deslinda del sentenciado en EEUU por trata de una menor, y el partido reparte culpas aunque es miembro de su comisión ejecutiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 22:47:08

*La presencia de un exfuncionario condenado en Estados Unidos por un delito sexual provocó una crisis política en el entorno del proyecto que impulsa Raúl Morón. Mientras el senador aspirante a gobernar niega cualquier vínculo con Raudel Campos, el PT de Reginaldo Sandoval acusa sin pruebas una operación para frenar su crecimiento, aunque no explica por qué ocupa un cargo en la estructura partidista.

Morelia, Mich., a 8 de noviembre de 2026.— Lo que comenzó como una controversia por la presencia de Ramón Raudel Campos Murillo, líder del PT en Tacámbaro y exfuncionario condenado en Estados Unidos por un delito relacionado con la explotación sexual de una menor, escaló hasta convertirse en una crisis para el Partido del Trabajo (PT) y Raúl Morón Orozco .

La aparición de Campos en el Consejo Político Estatal del PT, donde se refrendó el respaldo a Morón rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, desató una serie de cuestionamientos que obligaron al senador a deslindarse públicamente y a la dirigencia petista a emitir un comunicado en el que acusa una presunta operación política desde las instituciones estatales.

Lejos de limitarse a explicar las circunstancias de la participación del exfuncionario, el PT convirtió la controversia en una denuncia contra el Gobierno estatal y la Fiscalía General del estado.

Morón toma distancia de Raudel Campos

Tras la difusión de fotografías del encuentro petista, Raúl Morón rechazó que Campos Murillo forme parte de su equipo político y argumentó que se trató de un evento abierto organizado por el PT.

El senador también manifestó su rechazo a los delitos cometidos contra menores de edad y mujeres, en un intento por establecer distancia respecto de los antecedentes judiciales del exfuncionario.

Sin embargo, el deslinde no puso fin a la controversia.

La presencia de Campos ocurrió precisamente en un encuentro político destinado a fortalecer el proyecto de Morón, respaldado por la dirigencia estatal del PT encabezada por el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores.

El PT responde con acusaciones contra el Gobierno y la Fiscalía

Este domingo, el PT Michoacán elevó el tono de la confrontación mediante un comunicado en el que condenó lo que considera un uso del aparato estatal para desacreditar a su organización.

La dirigencia sostuvo que la difusión de los señalamientos contra Campos responde al crecimiento político del partido y exigió al Gobierno estatal y a la Fiscalía aclarar si participaron en la circulación de la información.

No obstante, el PT no presentó en el documento pruebas de que el Gobierno o la Fiscalía hayan intervenido en la difusión de los antecedentes de Campos, un caso que ya es bien conocido en Tacámbaro y Michoacán, pero también a nivel nacional pues fue una publicación de Reforma la que llevó a la renuncia de Raudel en 2024.

Reginaldo Sandoval, en el centro de la confrontación

El conflicto alcanza directamente a la dirigencia estatal del PT, encabezada por Reginaldo Sandoval, uno de los principales promotores del respaldo partidista a Raúl Morón.

Fue durante el Consejo Político Estatal del partido donde se produjo la aparición pública de Campos Murillo y donde el petismo reafirmó su posición frente al proceso de Morena rumbo a 2027.

La controversia surge, además, en un momento de diferencias entre el proyecto de Morón y el sector que respalda a Carlos Torres Piña.

En ese contexto, el comunicado del PT presenta los cuestionamientos derivados del caso Campos como parte de una ofensiva destinada a contener el crecimiento territorial del partido.

Sin embargo, esa interpretación política no resuelve por sí misma las preguntas sobre la participación del exfuncionario ni demuestra que las publicaciones periodísticas hayan sido promovidas por autoridades estatales.

Sandoval enfrenta así un doble cuestionamiento como dirigente: explicar la participación de Campos en un encuentro de su partido y sustentar las acusaciones institucionales formuladas por el PT.

Un pasado judicial que vuelve a la discusión pública

La controversia tiene su origen en los antecedentes de Raudel Campos Murillo, quien fue condenado en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpable de un delito relacionado con el transporte de una menor con fines de prostitución.

Posteriormente, Campos ocupó la Tesorería Municipal de Tacámbaro, cargo del que se separó en noviembre de 2024 después de que sus antecedentes se hicieron públicos.

Su reaparición en un evento político del PT volvió a colocar esos hechos en la discusión pública y provocó cuestionamientos sobre su participación en actividades partidistas estatales, aunque desde hace meses viene desempeñándose como líder del PT en Tacámbaro, municipio que co-gobierna con el alcalde Alejandro Fuerte y su esposa la regidora Yesenia Díaz Barrera.

La disputa por 2027 agrava el enfrentamiento

La controversia ocurre en medio de las diferencias entre Morena y el PT por la conducción política del movimiento rumbo a la renovación de la gubernatura de Michoacán.

Mientras un sector de Morena respalda a Carlos Torres Piña, el PT ha cerrado filas con Raúl Morón y cuestiona el procedimiento mediante el cual se definió la coordinación estatal.

La presencia de Campos introdujo un nuevo elemento de tensión en esa disputa.

Por un lado, Morón busca separar su proyecto de los antecedentes del exfuncionario. Por otro, el PT sostiene que la difusión del caso forma parte de una ofensiva contra su crecimiento político.

La dirigencia petista afirma que se pretende convertir un expediente individual en un ataque contra toda su organización. Sus críticos, en cambio, pueden cuestionar por qué el partido responde con acusaciones contra las autoridades sin ofrecer una explicación más detallada sobre el episodio que originó la controversia.

Una crisis que pasó de los deslindes a las acusaciones

El caso Raudel Campos ha dejado de ser únicamente una discusión sobre la presencia de un exfuncionario polémico en un acto partidista.

Ahora involucra el deslinde público de Raúl Morón, la defensa institucional del PT, las acusaciones contra el Gobierno estatal y la Fiscalía, así como el papel de Reginaldo Sandoval en la conducción política del partido.

La contradicción política más visible es que, mientras Morón intenta marcar distancia del episodio, el PT que impulsa su proyecto ha decidido confrontar al Gobierno estatal por la difusión del mismo caso.

Son respuestas diferentes ante una controversia compartida: una busca deslindar al aspirante y la otra presenta los señalamientos como parte de una disputa por el poder.

Por ahora, ni el deslinde de Morón explica completamente las circunstancias de la participación de Campos ni el comunicado petista aporta pruebas de la intervención gubernamental que denuncia.

En medio de la disputa rumbo a 2027, la controversia permanece abierta y las explicaciones de los protagonistas siguen siendo parte central del debate político en Michoacán.