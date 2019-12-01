Riña deja a una persona sin vida y dos lesionados en Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 08:07:02

Querétaro, Querétaro, 14 de diciembre del 2025.- En las primeras horas de este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia El Pedregal, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se registró una riña, que dejó a una persona sin vida y dos lesionados en la ciudad de Querétaro.

Fue en la calle Guanajuato, en donde arribó un sujeto, quien tenía problemas previos con los agredidos, con quienes comenzó a reñir y posteriormente sacó su arma de fuego.

El presunto accionó su arma, causándole la muerte a una persona y lesionando a dos, para luego huir del lugar, con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que uno ya no tenía signos vitales, por lo que posteriormente trasladaron a las otras dos personas a centros hospitalarios en donde uno se reporta grave.

La zona fue acordonada por policías municipales y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.