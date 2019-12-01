Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 

Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 14:58:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 23 de noviembre del 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales se movilizaron a Paseo de la Constitución, casi esquina con Pie de la Cuesta, en donde se reportó a una persona desvanecida sobre la vía pública.

Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien pretendía subir un refrigerador a una camioneta, sin embargo, al intento, la persona se desvaneció.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el desvanecimiento de la persona, por lo que, rápidamente, se movilizaron paramédicos y analistas de Protección Civil.

Sin embargo, al llegar la ayuda, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada por policías municipales y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga muerte de una mujer en colonia Colinas de Santa Cruz de Querétaro
Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Acribillan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz
Más información de la categoria
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Pemex se deslinda de triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; aseguran no hay contrato de por medio con dueño
Comentarios