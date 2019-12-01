Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 14:58:28

Querétaro, Querétaro, 23 de noviembre del 2025.- Servicios de emergencias y elementos policiales se movilizaron a Paseo de la Constitución, casi esquina con Pie de la Cuesta, en donde se reportó a una persona desvanecida sobre la vía pública.

Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien pretendía subir un refrigerador a una camioneta, sin embargo, al intento, la persona se desvaneció.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el desvanecimiento de la persona, por lo que, rápidamente, se movilizaron paramédicos y analistas de Protección Civil.

Sin embargo, al llegar la ayuda, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada por policías municipales y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.