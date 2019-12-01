Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán

Queréndaro, Mich., a 21 de septiembre de 2025.– La jornada de violencia que despertó a Queréndaro la madrugada de este domingo no solo interrumpió las celebraciones del Día Internacional de la Paz, sino que derivó en un operativo interinstitucional que terminó con el aseguramiento de un inmueble donde fueron localizados vehículos de lujo y animales exóticos.

La balacera, presuntamente protagonizada por grupos del crimen organizado, obligó al ayuntamiento a cancelar las actividades “Rodada por la Paz” y “Ofrenda a la Paz Nocturna”, que estaban previstas para este 21 de septiembre. En un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades locales señalaron que la decisión se tomó “por respeto a la fecha y, sobre todo, para cuidar la seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad”.

Mientras tanto, en una acción paralela, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un rancho en la demarcación. En el sitio se localizaron diez vehículos de alta gama –incluidos un Mercedes Benz, dos Cadillac, un Audi y un Acura–, de los cuales uno contaba con reporte de robo.

El hallazgo también sorprendió por la presencia de tres lobos (dos mexicanos y uno calupo), cinco perros salvajes, un águila, dos tucanes, tres loros y cuatro caballos. Todos quedaron bajo custodia para ser entregados a las instancias correspondientes.