Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán

Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 18:34:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Queréndaro, Mich., a 21 de septiembre de 2025.– La jornada de violencia que despertó a Queréndaro la madrugada de este domingo no solo interrumpió las celebraciones del Día Internacional de la Paz, sino que derivó en un operativo interinstitucional que terminó con el aseguramiento de un inmueble donde fueron localizados vehículos de lujo y animales exóticos.

La balacera, presuntamente protagonizada por grupos del crimen organizado, obligó al ayuntamiento a cancelar las actividades “Rodada por la Paz” y “Ofrenda a la Paz Nocturna”, que estaban previstas para este 21 de septiembre. En un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades locales señalaron que la decisión se tomó “por respeto a la fecha y, sobre todo, para cuidar la seguridad y tranquilidad de nuestra comunidad”.

Mientras tanto, en una acción paralela, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un rancho en la demarcación. En el sitio se localizaron diez vehículos de alta gama –incluidos un Mercedes Benz, dos Cadillac, un Audi y un Acura–, de los cuales uno contaba con reporte de robo.

El hallazgo también sorprendió por la presencia de tres lobos (dos mexicanos y uno calupo), cinco perros salvajes, un águila, dos tucanes, tres loros y cuatro caballos. Todos quedaron bajo custodia para ser entregados a las instancias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a mujer en Uruapan, Michoacán, resultó herida
Rescatan a 49 animales maltratados en refugio de Veracruz
Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán
En unas horas quitan la vida a dos hombres en Apatzingán, Michoacán; uno vendía aguas por la ciudad
Más información de la categoria
Revientan rancho y aseguran autos de lujo y animales exóticos, en operativo tras balaceras en Queréndaro, Michoacán
Cae peligroso generador de violencia en Chimalhuacán: A balazos y con explosivos extorsionaba a tortillerías y vendedores de carne del Edomex
Desaparecen artistas colombianos en México; Gustavo Petro pide a Sheinbaum su localización
Conductor ebrio y su esposa son detenidos tras ponerse agresivos con policías en Centro de Morelia; intentaban retirar vallas de ciclovía
Comentarios