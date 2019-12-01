Cae en Tonalá, Jalisco, sofisticada red que ocultaba estupefacientes en maquinaria industrial; hay nueve detenidos

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2025.– Un operativo conjunto entre instituciones federales permitió desmantelar en Jalisco una presunta red criminal especializada en adaptar maquinaria industrial para el transporte encubierto de droga, una modalidad que autoridades consideran de las más complejas detectadas en los últimos años en la región.

La intervención, ejecutada en Tonalá tras varias semanas de trabajos de inteligencia y vigilancia interinstitucional, fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes oficiales, los investigadores lograron ubicar cinco inmuebles donde, presuntamente, se modificaban máquinas de uso comercial e industrial para crear compartimientos destinados al ocultamiento de narcóticos. Con base en esta información, un juez federal otorgó cinco órdenes de cateo que fueron cumplimentadas de manera simultánea.

Durante los cateos fueron detenidas nueve personas, incluido un menor de edad, quienes estarían vinculadas a la estructura operativa de esta célula delictiva. En el interior de los predios se localizaron aproximadamente 508 kilogramos de sustancia conocida como cristal, además de 2.8 toneladas de hierba verde con características de marihuana, así como cartuchos útiles, un vehículo y tres motocicletas.

Las autoridades informaron que todos los detenidos fueron notificados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica y avanzará en las indagatorias para identificar posibles ramificaciones de la red criminal.

El gabinete de seguridad federal destacó que este operativo demuestra la vigencia de los esfuerzos coordinados entre instituciones para inhibir el tráfico de drogas y reducir las capacidades logísticas de los grupos criminales en el país.