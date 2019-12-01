Inicia “Festival Nacional de Muñecas Artesanales” en Amealco, Querétaro

Inicia “Festival Nacional de Muñecas Artesanales” en Amealco, Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 16:36:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Amealco, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- Del 14 al 16 de noviembre, Amealco de Bonfil se vestirá de fiesta con la edición número 13 del Festival Nacional de Muñecas Artesanales (FNMA) 2025, un encuentro que honra la tradición y el legado cultural de la muñeca Lele y Pönuu, símbolos del arte indígena otomí.

El jardín principal, el Museo de la Muñeca y la explanada del Escenario Principal, ubicadas en centro de la cabecera municipal, además durante el festival se ofrecerán exposiciones, talleres, muestras artesanales y presentaciones artísticas durante todo el fin de semana. La entrada será libre para todos los asistentes.

Las actividades comienzan este viernes 14 con la ceremonia inaugural a las 19:15 horas, seguida por la presentación de Vagón Chicano. Ese mismo día se llevará a cabo la premiación del Concurso Nacional de la Muñeca Artesanal, además de una amplia oferta de artesanías, bordados y el tradicional Encuentro de Danzas Regionales.

El programa contempla talleres artesanales, concursos infantiles y espectáculos folclóricos, además de rodadas temáticas y un cuadrangular de fútbol “Lele’s”. 

El sábado participarán agrupaciones como Ánima Arte, Tonah y Los Malagueña, mientras que el domingo cerrará con el concierto estelar de Fidel Rueda a las 21:30 horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan rancho de alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
Se registra choque-volcadura en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro
FGR entrega a EEUU a presunto integrante de red de tráfico buscado en Georgia
Cae “El Puma”, segundo presunto participante en un feminicidio en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Tepalcatepec clama por ayuda: habitantes viven acosados por el mayor cartel de Michoacán, entre patrullas clonadas, silencio forzado y miedo a protestar este 15 de noviembre
Detienen a 5 personas, aseguran armas de fuego y estupefacientes en acciones del Plan Michoacán
Marina despliega mil 700 elementos como parte del Plan Michoacán por la Paz
Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo
Comentarios