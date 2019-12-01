Inicia “Festival Nacional de Muñecas Artesanales” en Amealco, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 16:36:52

Amealco, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- Del 14 al 16 de noviembre, Amealco de Bonfil se vestirá de fiesta con la edición número 13 del Festival Nacional de Muñecas Artesanales (FNMA) 2025, un encuentro que honra la tradición y el legado cultural de la muñeca Lele y Pönuu, símbolos del arte indígena otomí.

El jardín principal, el Museo de la Muñeca y la explanada del Escenario Principal, ubicadas en centro de la cabecera municipal, además durante el festival se ofrecerán exposiciones, talleres, muestras artesanales y presentaciones artísticas durante todo el fin de semana. La entrada será libre para todos los asistentes.

Las actividades comienzan este viernes 14 con la ceremonia inaugural a las 19:15 horas, seguida por la presentación de Vagón Chicano. Ese mismo día se llevará a cabo la premiación del Concurso Nacional de la Muñeca Artesanal, además de una amplia oferta de artesanías, bordados y el tradicional Encuentro de Danzas Regionales.

El programa contempla talleres artesanales, concursos infantiles y espectáculos folclóricos, además de rodadas temáticas y un cuadrangular de fútbol “Lele’s”.

El sábado participarán agrupaciones como Ánima Arte, Tonah y Los Malagueña, mientras que el domingo cerrará con el concierto estelar de Fidel Rueda a las 21:30 horas.