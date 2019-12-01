Niega jueza federal descongelar las cuentas bancarias de hijo de presunto líder de grupo delictivo que opera en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 19:21:50

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2025.- Un juez federal decidió rechazar quitarle el bloqueo impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (/UIF) a David Hernán Bermúdez Encalada, hijo de Hernán “N”, alias “El Abuelo”, a quien se le acusa de ser el presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Según los registros judiciales, la Juez Primero de Distrito en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, decidió negar la suspensión definitiva solicitada por el hijo del exsecretario de Seguridad Ciudadana, mismo que buscaba frenar la inclusión de sus cuentas en la Lista de Personas Bloqueadas.

Por ello, sus recursos continuarán inmovilizados por el órgano de inteligencia financiera.

Cabe resaltar que fue el pasado 25 de julio, cuando la UIF, congeló las cuentas de Hernán, así como a sus familiares, empresas y socios que estuvieran relacionados con su operación financiera.

Desde el 2018, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que los jueces federales tienen la facultad de suspender los bloqueos de cuentas ordenados por la UIF, a excepción de cuando se trata de una solicitud internacional, por lo que los impartidores de justicia pueden mantener o levantar la medida.

Asimismo, la jueza también dio a conocer que está en trámite un amparo promovido por la también hija de “El Abuelo”, Fabiola Bermúdez Encalada, quien impugnó el bloqueo de sus cuentas bancarias, pero no dio más detalles sobre si concedió o no la medida.

Será el próximo 9 de diciembre, cuando se realice la audiencia constitucional para ambos hijos del líder criminal.