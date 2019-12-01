Sacan de las calles más de 22 mil balas de grueso calibre: cae trailero con carga oculta en Tamaulipas

Reynosa, Tamps., a 15 de marzo de 2026.— Un cargamento capaz de abastecer múltiples células armadas fue interceptado por autoridades federales en el norte del país. La Fiscalía General de la República informó que un juez federal vinculó a proceso a Joel “N”, detenido cuando transportaba 22 mil 960 cartuchos útiles para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una cantidad que refleja la magnitud del flujo de municiones que se mueve en las rutas del crimen organizado.

De acuerdo con la dependencia, la captura ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre movimientos sospechosos en el ejido Miguel Hidalgo, en el municipio de San Fernando. En ese punto, agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, desplegaron un operativo en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

Los agentes localizaron a Joel “N” a bordo de un tractocamión estacionado a la orilla de la carretera, situación que levantó sospechas. Al inspeccionar la unidad, los investigadores descubrieron el impresionante cargamento de municiones, suficiente —según especialistas en seguridad— para abastecer a células armadas durante múltiples enfrentamientos.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que presentó el caso ante un juez de control. Durante la audiencia, la representación de la Fiscalía Especializada de Control Regional presentó pruebas que derivaron en la vinculación a proceso por el delito de transporte de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social de Reynosa mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de un mes.

El decomiso vuelve a poner sobre la mesa el flujo constante de municiones que circula en las rutas del noreste del país, una región estratégica para las organizaciones criminales debido a su cercanía con la frontera y su importancia en las cadenas logísticas del tráfico de armas.

Aunque las autoridades no han revelado el destino final del cargamento ni posibles vínculos con algún grupo criminal, la magnitud del arsenal interceptado sugiere que no se trataba de un traslado menor, sino de un suministro potencial para operaciones armadas en una de las zonas más disputadas del país.

Como en todo proceso penal, Joel “N” es considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva.