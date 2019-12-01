Revientan bodega del crimen y detienen a presunto policía de Jungapeo, Michoacán; aseguran armas, dinero y estupefaciente 

Jungapeo, Mich., a 13 de enero de 2026.– Un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) destapó un posible caso de infiltración del crimen organizado en corporaciones locales, luego de que durante un cateo en el municipio de Jungapeo fuera detenido un hombre que se ostentó como policía municipal, sin poder acreditar su pertenencia a la corporación.

La acción se llevó a cabo en un inmueble localizado sobre la brecha San José Purúa, en la tenencia de Lázaro Cárdenas, zona de la ex Hacienda de San José Purúa, señalado dentro de una carpeta de investigación por delitos contra la salud y despojo, y presuntamente vinculado con actividades de la delincuencia organizada.

Durante la intervención, realizada en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, agentes de investigación aseguraron armamento de alto poder, entre ello un fusil calibre .223 con cargador abastecido, cinco cargadores adicionales con más de un centenar de cartuchos útiles, un arma corta calibre 9 milímetros y una réplica de arma tipo Colt.

Además, fueron localizadas 24 bolsas con una sustancia granulada con características de metanfetamina, así como equipo tecnológico y de comunicación, dinero en efectivo por más de 39 mil pesos, diversas identificaciones y siete vehículos, lo que refuerza la hipótesis de que el inmueble era utilizado como punto de operación criminal.

En el lugar fue detenido Miguel Ángel “N”, quien al momento del cateo afirmó ser elemento de la Policía Municipal de Jungapeo; sin embargo, no logró comprobar su adscripción, lo que encendió alertas sobre un posible uso indebido de la investidura policial o la eventual participación de personal de seguridad en redes delictivas.

El detenido, junto con los objetos asegurados y el inmueble, quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer si existen más servidores públicos involucrados.